Россияне нанесли серию ударов по Запорожью. Повреждены жилые дома, произошел пожар

"Ракетный террор мирного населения продолжается. Громким утро выдалось для Запорожского района. Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО", – говорится в сообщении.

В результате атаки со стороны противника разрушены гражданские сооружения, в частном доме произошел пожар, взрывной волной повреждены соседние дома.

По имеющимся данным, обошлось без пострадавших.

"Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте", – добавили в ОВА.