В Запорожье и Краматорске во время тревоги прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в Запорожье и Краматорске Фото: depositphotos.com

Оба медиа пишут о взрывах, ссылаясь на своих корреспондентов, но без деталей.

Официально об атаках на эти города не сообщается. Местный Telegram-канал "Запорізька Січ" написал о трех пусках по городу и опубликовал запись, на которой слышен взрыв.

О трех взрывах написал и краматорский Telegram-канал "Я люблю Краматорск".