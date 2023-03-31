В Запорожье и Краматорске во время тревоги прозвучали взрывы

Оба медиа пишут о взрывах, ссылаясь на своих корреспондентов, но без деталей.
Официально об атаках на эти города не сообщается. Местный Telegram-канал "Запорізька Січ" написал о трех пусках по городу и опубликовал запись, на которой слышен взрыв.
О трех взрывах написал и краматорский Telegram-канал "Я люблю Краматорск".
Вечером 30 марта в районе 22.00 воздушная тревога была объявлена в пяти областях: Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской, а также в Киеве. Ближе к 23.00 тревогу также объявили в Запорожской и Днепропетровской областях.
Во время этой тревоги Россия совершила обстрел Харькова. Предварительно, оккупанты атаковали с Белгородской области системами С-300.