Россияне обстреляли ракетами Запорожье, среди погибших – ребенок

По его данным, разрушен один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека.

На месте погиб мужчина, пострадавший ребенок скончался в машине скорой помощи. Также была ранена женщина, она госпитализирована в больницу. Еще одному человеку к медицинской помощи оказана на месте.

В настоящее время улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки, написал Куртев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил в Telegram, что погибший ребенок – 11-летняя девочка.