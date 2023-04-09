Россияне обстреляли ракетами Запорожье, среди погибших – ребенок

По его данным, разрушен один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека.
На месте погиб мужчина, пострадавший ребенок скончался в машине скорой помощи. Также была ранена женщина, она госпитализирована в больницу. Еще одному человеку к медицинской помощи оказана на месте.
В настоящее время улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки, написал Куртев.
Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил в Telegram, что погибший ребенок – 11-летняя девочка.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.