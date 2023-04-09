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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли ракетами Запорожье, среди погибших – ребенок

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В результате атаки россиян погибли два человека
В результате атаки россиян погибли два человека
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

Ночью 9 апреля две российские ракеты попали в один из частных секторов Запорожья. Погибли мужчина и ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

По его данным, разрушен один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека.

На месте погиб мужчина, пострадавший ребенок скончался в машине скорой помощи. Также была ранена женщина, она госпитализирована в больницу. Еще одному человеку к медицинской помощи оказана на месте.

В настоящее время улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки, написал Куртев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил в Telegram, что погибший ребенок – 11-летняя девочка.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Запорожье, Запорожская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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