"Передал оккупантам фото обстрелянного дома в Запорожье". СБУ задержала подозреваемого в сотрудничестве с РФ

Мужчина был задержан в рамках контрдиверсионных мероприятий на юге Украины Фото: ssu.gov.ua

Мужчина был задержан в рамках контрдиверсионных мероприятий на юге Украины.

"По данным контрразведки СБУ, злоумышленник собирал для окупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Установлено, что он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, это требовалось оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

"По данным следствия, вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ. Для дальнейшей коммуникации с оккупантами использовал мессенджер Telegram, а собранные данные передавал в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием близлежащей территории", – сообщили в пресс-центре.

Во время обысков у него нашли мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами, добавили в ведомстве.