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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Передал оккупантам фото обстрелянного дома в Запорожье". СБУ задержала подозреваемого в сотрудничестве с РФ

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Мужчина был задержан в рамках контрдиверсионных мероприятий на юге Украины
Мужчина был задержан в рамках контрдиверсионных мероприятий на юге Украины
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в сотрудничесте с РФ. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 6 апреля в Telegram.

Мужчина был задержан в рамках контрдиверсионных мероприятий на юге Украины.

"По данным контрразведки СБУ, злоумышленник собирал для окупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Установлено, что он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, это требовалось оккупантам для подготовки новых обстрелов региона.

"По данным следствия, вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ. Для дальнейшей коммуникации с оккупантами использовал мессенджер Telegram, а собранные данные передавал в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием близлежащей территории", – сообщили в пресс-центре.

Во время обысков у него нашли мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами, добавили в ведомстве.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Запорожье, обстрелы, война России против Украины
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