Дело Кулинича является сигналом всем предателям, что их найдут и накажут– экс-нардеп Украины

"Интересно, кто именно в Москве выбирает псевдонимы для своих украинских агентов? Оказывается, эксначальника крымского управления СБУ Кулинича, которого нынешний глава Служба безопасности [Василий] Малюк задерживал еще в прошлом году, ФСБ называло "Котигорошком". Об этом свидетельствуют новые доказательства, которые сегодня обнародовала СБУ вместе с ГБР", – написал он.
Экс-нардеп назвал записи "довольно интересными".
"Они проливают свет на то, как "политический офис" Сивковича-Клюева (беглых украинских политиков Андрея Клюева и Владимира Сивковича. – "ГОРДОН") работал по Украине. Здесь и шпионаж, и сбор информации, и поиск кадров. Кстати, в перехватах слышно, что Сивкович подбрасывает идеи Кулиничу, как и куда нужно расставлять своих людей и какие регионы интересуют ФСБ", – объяснил Черненко.
По данным его источников в спецслужбе, "офис в Москве работал не просто как клуб бывших регионалов".
"Это действительно настоящая и мощная ферма по подготовке "кротов" для Украины. Тем важнее разоблачение Кулинича. Потому что СБУ не только разоблачила предателя, но и собрала мощную доказательную базу в суд. Теперь задержанный топ-"крот" может получить пожизненное. Такова санкция статьи за госпредательство в военное время", – подчеркнул экс-нардеп.
Он считает, что "было бы очень показательно, если бы суд вынес максимально строгий приговор".
"В целом дело Кулинича – это сигнал всем предателям: их найдут и накажут. Как сказал Малюк, "каждого крота обязательно вытащат на свет", – заявил Черненко.
После незаконной аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.
16 июля 2022 года Кулинича задержали по подозрению в госизмене. В Госбюро раследований подчеркивали, что Кулинич передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".
По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться с временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию об этом в центральное управление СБУ.
"В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ. Кроме этого, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев", – сообщили в ГБР.
Пресс-центр СБУ уточнил, что разговоры, обнародованные ГБР, входят в материалы следствия и после того, как Кулинич ознакомится с материалами, они будут переданы в суд.
В ГБР сообщали, что Кулинич был доверенным лицом бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, который тоже подозревается в госизмене. Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, по информации следствия, создали в Москве "политический офис", который Малюк назвал "кротофермой".
"Основная его задача – сбор информации и работа по Украине. В "офисе" присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ РФ. И непосредственно они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ", – рассказал Малюк, подчеркнув, что СБУ делает максимум для самоочищения.