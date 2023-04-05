Дело Кулинича является сигналом всем предателям, что их найдут и накажут– экс-нардеп Украины

"Интересно, кто именно в Москве выбирает псевдонимы для своих украинских агентов? Оказывается, эксначальника крымского управления СБУ Кулинича, которого нынешний глава Служба безопасности [Василий] Малюк задерживал еще в прошлом году, ФСБ называло "Котигорошком". Об этом свидетельствуют новые доказательства, которые сегодня обнародовала СБУ вместе с ГБР", – написал он.

Экс-нардеп назвал записи "довольно интересными".

"Они проливают свет на то, как "политический офис" Сивковича-Клюева (беглых украинских политиков Андрея Клюева и Владимира Сивковича. – "ГОРДОН") работал по Украине. Здесь и шпионаж, и сбор информации, и поиск кадров. Кстати, в перехватах слышно, что Сивкович подбрасывает идеи Кулиничу, как и куда нужно расставлять своих людей и какие регионы интересуют ФСБ", – объяснил Черненко.

По данным его источников в спецслужбе, "офис в Москве работал не просто как клуб бывших регионалов".

"Это действительно настоящая и мощная ферма по подготовке "кротов" для Украины. Тем важнее разоблачение Кулинича. Потому что СБУ не только разоблачила предателя, но и собрала мощную доказательную базу в суд. Теперь задержанный топ-"крот" может получить пожизненное. Такова санкция статьи за госпредательство в военное время", – подчеркнул экс-нардеп.

Он считает, что "было бы очень показательно, если бы суд вынес максимально строгий приговор".

"В целом дело Кулинича – это сигнал всем предателям: их найдут и накажут. Как сказал Малюк, "каждого крота обязательно вытащат на свет", – заявил Черненко.