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В Запорожье жители пострадавших от обстрелов домов получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Жители Запорожья, жилье которых пострадало при российском обстреле, продолжают получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе организации.

"Сейчас помощь получили жители Застафонской улицы и получают те, кто живет на улице Независимой Украины. Продолжается регистрация для жителей проживающих на улице Запорожской. Также Фонд Рината Ахметова предложил другую помощь – медицинскую и в реабилитации, если пострадавшие в ней нуждаются", – рассказал руководитель представительства общественного союза "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Александр Балаба.

В пресс-службе отметили, что в продуктовых наборах – питательные продукты длительного хранения: крупа, макаронные изделия, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье, сахар, соль и мука.

"Люди благодарны за помощь и говорят, что сейчас она очень необходима", – заявили в Фонде.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Запорожье, продукты, Метинвест, помощь, реабилитация, обстрелы, пострадавшие
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