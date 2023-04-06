В Запорожье жители пострадавших от обстрелов домов получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

"Сейчас помощь получили жители Застафонской улицы и получают те, кто живет на улице Независимой Украины. Продолжается регистрация для жителей проживающих на улице Запорожской. Также Фонд Рината Ахметова предложил другую помощь – медицинскую и в реабилитации, если пострадавшие в ней нуждаются", – рассказал руководитель представительства общественного союза "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Александр Балаба.

В пресс-службе отметили, что в продуктовых наборах – питательные продукты длительного хранения: крупа, макаронные изделия, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье, сахар, соль и мука.

"Люди благодарны за помощь и говорят, что сейчас она очень необходима", – заявили в Фонде.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.