Оккупанты нашли способ перебрасывать технику в Угледар, минуя Мариуполь – советник мэра

Колонны оккупантов теперь не заезжают в Мариуполь, следуя прямо в Угледар Фото: EPA

"Зафиксировано и визуально подтверждено направление Новоазовск [Донецкой области] – Гранитное [Донецкой области] – Волноваха [Донецкой области] – Угледар, как основное направление движения колонн с живой силой и БК [боекомплектом] в апреле", – написал Андрющенко.

Он пояснил, что оккупанты отремонтировали мост через реку Кальмиус в районе поселка Гранитное, что позволило им перебрасывать технику, минуя Мариуполь.

"Это сокращает время и делает такие маневры скрытыми от наблюдения и возможного поражения", – добавил советник мэра.

Андрющенко указал, что российские грузовики с БК и "пока живой силой", двигающиеся из Мариупольского района через город в сторону Новоазовска, также используют этот маршрут.

"Только за вчера зафиксировано перемещение более 35 грузовиков с БК и оккупантами на Волноваху. Направление Запорожье/Бердянск [Запорожской области] пока без движения", – проинформировал он.

Кроме того, Андрющенко обнародовал схему нового маршрута движения техники оккупантов.