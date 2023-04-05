Оккупанты нашли способ перебрасывать технику в Угледар, минуя Мариуполь – советник мэра

"Зафиксировано и визуально подтверждено направление Новоазовск [Донецкой области] – Гранитное [Донецкой области] – Волноваха [Донецкой области] – Угледар, как основное направление движения колонн с живой силой и БК [боекомплектом] в апреле", – написал Андрющенко.
Он пояснил, что оккупанты отремонтировали мост через реку Кальмиус в районе поселка Гранитное, что позволило им перебрасывать технику, минуя Мариуполь.
"Это сокращает время и делает такие маневры скрытыми от наблюдения и возможного поражения", – добавил советник мэра.
Андрющенко указал, что российские грузовики с БК и "пока живой силой", двигающиеся из Мариупольского района через город в сторону Новоазовска, также используют этот маршрут.
"Только за вчера зафиксировано перемещение более 35 грузовиков с БК и оккупантами на Волноваху. Направление Запорожье/Бердянск [Запорожской области] пока без движения", – проинформировал он.
Кроме того, Андрющенко обнародовал схему нового маршрута движения техники оккупантов.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.