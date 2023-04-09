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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ведут активные штурмовые действия в Бахмуте и на славянском направлении – Зеленский

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Зеленский перечислил подразделения ВСУ, которые проявили себя на фронте
Зеленский перечислил подразделения ВСУ, которые проявили себя на фронте
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте.

"За активные штурмовые действия в Бахмуте и на бахмутском направлении – спасибо воинам штурмовой роты 783-го полка Государственной специальной службы транспорта, воинам 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Славянское направление – 30-я отдельная механизированная бригада. Тоже активные штурмовые действия", – объяснил он.

Президент Украины также поблагодарил морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцов 55-й артиллерийской бригады (воюют в Донецкой области), воинов 66-й отдельной механизированной бригады и 95-й бригады десантно-штурмовых войск (за стойкость и решительность на лиманском направлении), подразделениям разведки ("сражаются в самых горячих точках передовой"), пограничников, спецназовцев 50-го полка Нацгвардии.

"Запорожское направление – отдельно отмечу бойцов 39-го зенитного ракетного полка. Молодцы, ребята! Меткость – это главное. И благодарю всех бойцов ПВО и Воздушных сил, которые надежно берегут наше небо. Слава всем украинским героям! Каждому и каждому, кто сейчас в бою! Каждому и каждому, кто сейчас на боевых постах и задачах", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Вечером 9 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что противник сосредоточен на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Славянск, война, Донбасс, штурм, разведка, спецназ, ПВО, оборона, пограничники, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, войска, десант, небо
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