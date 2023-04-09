ВСУ ведут активные штурмовые действия в Бахмуте и на славянском направлении – Зеленский

Зеленский перечислил подразделения ВСУ, которые проявили себя на фронте Фото: president.gov.ua

"За активные штурмовые действия в Бахмуте и на бахмутском направлении – спасибо воинам штурмовой роты 783-го полка Государственной специальной службы транспорта, воинам 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Славянское направление – 30-я отдельная механизированная бригада. Тоже активные штурмовые действия", – объяснил он.

Президент Украины также поблагодарил морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцов 55-й артиллерийской бригады (воюют в Донецкой области), воинов 66-й отдельной механизированной бригады и 95-й бригады десантно-штурмовых войск (за стойкость и решительность на лиманском направлении), подразделениям разведки ("сражаются в самых горячих точках передовой"), пограничников, спецназовцев 50-го полка Нацгвардии.

"Запорожское направление – отдельно отмечу бойцов 39-го зенитного ракетного полка. Молодцы, ребята! Меткость – это главное. И благодарю всех бойцов ПВО и Воздушных сил, которые надежно берегут наше небо. Слава всем украинским героям! Каждому и каждому, кто сейчас в бою! Каждому и каждому, кто сейчас на боевых постах и задачах", – сказал Зеленский.

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