Силы обороны за сутки отразили более 40 российских атак – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отбито более 40 вражеских атак", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. [...] На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта. На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районе Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак", – сообщили в Генштабе.

На шахтерском направлении в течение суток оккупанты наступательные действия не вели.

"На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции", – говорится в сообщении.