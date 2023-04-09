В Херсонской области активизировалась контрразведка россиян, на оккупированных территориях ищут "запрещенный" контент – Генштаб ВСУ

По данным ВСУ, в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия российских захватчиков по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.
Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома, отметили в Генштабе.
В 2014–2015 годах Россия под руководством президента РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр. Левобережная часть Херсонской области временно находится под контролем оккупантов.