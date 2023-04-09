В Херсонской области активизировалась контрразведка россиян, на оккупированных территориях ищут "запрещенный" контент – Генштаб ВСУ

По данным ВСУ, в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия российских захватчиков по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома, отметили в Генштабе.