Войска РФ за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 23 авиаудара – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.