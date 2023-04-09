Войска РФ за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 23 авиаудара – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.