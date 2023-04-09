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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили ракету с самолета с территории РФ по Черниговской области – ОК "Север"

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Удар был нанесен около 11.54 в воскресенье
Удар был нанесен около 11.54 в воскресенье
Фото: EPA

Российские оккупанты нанесли авиаудар по территории Черниговской области 9 апреля. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Север" в Facebook.

"Около 11.54 9 апреля сообщили об одном взрыве, вызванном ракетой, выпущенной российским самолетом с территории России, в район населенного пункта Гремяч. Причина обстрела – разрушение инфраструктуры населенного пункта", – говорится в сообщении.

О потерях среди местного населения информация не поступала, отметили в пресс-центре.

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Контекст:

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ. 

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.

Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. 

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черниговская область, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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