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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по приграничью Черниговской области управляемыми авиабомбами – ОК "Север"

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Авиабомбы были выпущены с российского истребителя Су-35 с территории РФ
Авиабомбы были выпущены с российского истребителя Су-35 с территории РФ
Фото: ОК Північ / Telegram

Российская армия вечером 7 апреля нанесла авиационный удар по приграничью Черниговской области. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Север".

"Около 22.17 7 апреля зафиксировано два взрыва в пределах двух населенных пунктов Семеновской объединенной территориальной общины. Их вызвали две управляемые авиабомбы, выпущенные с российского истребителя Су-35 с территории РФ",  говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате удара повреждены жилые дома и коммуникации.

Информация о пострадавших и других повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Контекст:

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ. 

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.

Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. 

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.

Теги: Черниговская область, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, бомба, Су-35
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