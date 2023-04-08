Оккупанты ударили по приграничью Черниговской области управляемыми авиабомбами – ОК "Север"

Авиабомбы были выпущены с российского истребителя Су-35 с территории РФ Фото: ОК Північ / Telegram

"Около 22.17 7 апреля зафиксировано два взрыва в пределах двух населенных пунктов Семеновской объединенной территориальной общины. Их вызвали две управляемые авиабомбы, выпущенные с российского истребителя Су-35 с территории РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате удара повреждены жилые дома и коммуникации.

Информация о пострадавших и других повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.