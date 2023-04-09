Войска РФ нанесли авиаудар по Запорожской области, разрушен корпус школы – ГСЧС

"9 апреля, по предварительной информации в результате авиационного удара по одной из общин Пологовского района, разрушен двухэтажный корпус школы; взрывной волной повреждены три частных домовладения", – сообщили в ГСЧС.
В результате удара загорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения, спасатели потушили пожар на площади 150 м².
Пострадавших в результате удара нет, добавили в пресс-центре.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.