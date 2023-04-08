Вечером войска РФ еще раз обстреляли Орехов Запорожской области – ОВА

"Как по расписанию, русские войска уже второй раз за день бьют по Орехову. Враг решил сокрушить то, что не удалось разбить за год обстрелов мирного города. Несокрушимые люди продолжают жить рядом с опасностью, но еще раз подчеркиваю, что мирным жителям лучше находиться дальше, чем бьет российский снаряд", – написал он.

Утром российские оккупанты обстреляли Орехов и Гуляйполе. Пострадало два человека.