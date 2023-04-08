Россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю, ранен мирный житель

"В 10.00 россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Был ранен один гражданский", – написал он.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что раненый – 57-летний мужчина. Его доставили в больницу.
По словам Малашко, враг сегодня "терроризирует гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе".
По информации ОВА, за предыдущие сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области, зафиксировано 23 новых разрушения.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.