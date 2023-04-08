Российский обстрел Орехова и Гуляйполя. Число пострадавших возросло до двух – Офис генпрокурора

"28 апреля около 10.30 военнослужащие государства-агрессора нанесли удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Ранены двое мужчин. В результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее было известно об одном пострадавшем.