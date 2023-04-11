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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники три часа вели бой с оккупантами в Бахмуте: ГПСУ опубликовала видео

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Пограничники показали запись боя в Бахмуте
Пограничники показали запись боя в Бахмуте
Скриншот: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки превосходящего по силе противника в Бахмуте. Видео боя опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram 11 апреля.

Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки.

"Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону", – говорится в сообщении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Бахмут
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