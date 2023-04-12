Оккупанты в Бахмуте проигрывают в уличных боях, поэтому физически уничтожают все здания – Маляр

"Враг именно в Бахмуте сконцентрировал основные свои усилия, поэтому и мы должны там ответить концентрировать свои для того, чтобы останавливать врага. Фактически Бахмут на себя принял сейчас на востоке основной удар вооруженных сил врага и их частных армий", – пояснила Маляр.

Она добавила, что если бы ВСУ не обороняли Бахмут, россияне продвигались бы вглубь украинской территории.

"Поэтому значение обороны Бахмута следует понимать в таком контексте", – подчеркнула Маляр.

Замминистра добавила, что оккупанты не прекращают попыток полностью взять город под контроль. Поскольку ВСУ уже уничтожили большое количество наемников ЧВК "Вагнер", россияне начали подтягивать десантные, штурмовые подразделения.

"Враг проигрывает обычно нам в уличных боях, поэтому они просто физически уничтожают все здания и сооружения. Но наши мужественные воины и профессиональное военное командование восьмой месяц сдерживают врага в Бахмуте", – подытожила она.