Оккупанты в Бахмуте проигрывают в уличных боях, поэтому физически уничтожают все здания – Маляр

"Враг именно в Бахмуте сконцентрировал основные свои усилия, поэтому и мы должны там ответить концентрировать свои для того, чтобы останавливать врага. Фактически Бахмут на себя принял сейчас на востоке основной удар вооруженных сил врага и их частных армий", – пояснила Маляр.
Она добавила, что если бы ВСУ не обороняли Бахмут, россияне продвигались бы вглубь украинской территории.
"Поэтому значение обороны Бахмута следует понимать в таком контексте", – подчеркнула Маляр.
Замминистра добавила, что оккупанты не прекращают попыток полностью взять город под контроль. Поскольку ВСУ уже уничтожили большое количество наемников ЧВК "Вагнер", россияне начали подтягивать десантные, штурмовые подразделения.
"Враг проигрывает обычно нам в уличных боях, поэтому они просто физически уничтожают все здания и сооружения. Но наши мужественные воины и профессиональное военное командование восьмой месяц сдерживают врага в Бахмуте", – подытожила она.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".