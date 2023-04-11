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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты несут многочисленные потери на Донбассе, ВСУ отбили около 20 атак возле Бахмута и более 15 атак в районе Марьинки

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Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска, вопреки многочисленным потерям в технике и живой силе, продолжают сосредоточивать основные усилия в войне против Украины на ведении наступательных действий на четырех направлениях – лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском.

Об этом 11 апреля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в течение суток украинские военные отразили более 50 атак оккупантов.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного, – сказано в сообщении. – На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта".

На авдеевском и марьинском направлениях оккупанты наступали в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, но успеха не имели, указали в Генштабе ВСУ.

"Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на шахтерском направлении в течение суток россияне не наступали, а на запорожском и херсонском – продолжают вести оборонные действия.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Также противник и дальше удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02XF3dNofxpZF7uXvQ4bDtVpxecCa9oiBfVbskkyUfQTHiPrnh6Gp1tktxfU3TTvoLl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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