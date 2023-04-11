Генштаб ВСУ: Оккупанты несут многочисленные потери на Донбассе, ВСУ отбили около 20 атак возле Бахмута и более 15 атак в районе Марьинки

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 11 апреля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в течение суток украинские военные отразили более 50 атак оккупантов.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного, – сказано в сообщении. – На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта".

На авдеевском и марьинском направлениях оккупанты наступали в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, но успеха не имели, указали в Генштабе ВСУ.

"Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на шахтерском направлении в течение суток россияне не наступали, а на запорожском и херсонском – продолжают вести оборонные действия.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Также противник и дальше удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.