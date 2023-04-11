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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступление на четырех направлениях, силы обороны отбили 52 атаки – Генштаб ВСУ

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Украинские военные за сутки отбили десятки штурмов на четырех направлениях
Украинские военные за сутки отбили десятки штурмов на четырех направлениях
Фото: armyinform.com.ua

Российские захватчики сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, за сутки украинские военные отбили там 52 атаки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 апреля.

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны", – отмечается в сообщении. 

На лиманском направлении за прошедшие сутки противник "вел безуспешные наступательные действия" вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. 

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются", – сказано в сводке. Также оккупанты безуспешно наступали неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. 

На авдеевском и марьинском направлениях оккупанты вели наступление в районах Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, успеха не имели. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. 

На купянском и шахтерском направлении в течение этих суток россияне не пытались наступать, но обстреливали мирные населенные пункты. 

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться и обстреливать села и города неподалеку от линии боевого столкновения.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений", – добавили в Генштабе. 

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, Макеевка, Марьинка, Авдеевка, Григоровка, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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