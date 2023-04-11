Оккупанты ведут наступление на четырех направлениях, силы обороны отбили 52 атаки – Генштаб ВСУ

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны", – отмечается в сообщении.
На лиманском направлении за прошедшие сутки противник "вел безуспешные наступательные действия" вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.
"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются", – сказано в сводке. Также оккупанты безуспешно наступали неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово.
На авдеевском и марьинском направлениях оккупанты вели наступление в районах Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, успеха не имели. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку.
На купянском и шахтерском направлении в течение этих суток россияне не пытались наступать, но обстреливали мирные населенные пункты.
На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться и обстреливать села и города неподалеку от линии боевого столкновения.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений", – добавили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.