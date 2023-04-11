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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Если бы в Израиле кто-то попробовал вести боевые действия так, как Россия, закончилась бы не только его военная карьера. Он превратился бы в позор нации

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Тамар считает, что воюют оккупанты плохо и руководят российской армией бездарно в ЦАХАЛ такой военачальник не продержался бы и дня
Тамар считает, что воюют оккупанты плохо и руководят российской армией бездарно – в ЦАХАЛ такой военачальник не продержался бы и дня
Фото: Gregory Tamar / Facebook

Российская армия показала в Украине свою оперативную и тактическую отсталость, которые частично компенсирует, расходуя живую силу без ограничений. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар.

"Мы ждали большого наступления российских войск в январе [2023 года], потом – в феврале, потом – в марте. Но они, теряя десятки тысяч людей, сражаются за Бахмут и Авдеевку [Донецкой области], будто это Харьков или Одесса. И дальше они никуда не продвигаются. Можно ли считать, что наступление или предполагаемое наступление вооруженных сил России захлебнулось и это хороший момент для того, чтобы развернуть контрнаступление украинских войск?" – спросил Гордон.

Эксперт напомнил, что наиболее удачным временным отрезком для начала контрнаступления всегда принято считать тот момент, когда противник исчерпывает свой наступательный потенциал и становится в оперативную паузу.

"Это азбука военного искусства. Это знает любой офицер. Насколько сейчас наступательный потенциал россиян исчерпан – это может сказать лишь ваша разведка. Я пока не ваша разведка. А ваша разведка, кстати сказать, продемонстрировала в рамках этой войны очень высокую эффективность и профессионализм. Может быть, это один из наиболее успешных ваших родов войск", – ответил Тамар.

Он добавил, что разговоры о грядущем российском наступлении ходят. с того момента, как украинские защитники освободили Херсон осенью 2022 года.

"И я помню в феврале [2023 года] разговоры: "Наступление уже началось или еще не началось?" Я всем говорил: "Друзья, наступление идет с середины января. То, что вы видите, – это широкомасштабное российское наступление". Оно идет все эти долгие месяцы. Уже апрель. И это – "страшное, могучее, ужасное" российское контрнаступление, которым так пугали нас российские пропагандисты", – высказался эксперт.

По его мнению, российское наступление свидетельствует о том, что в армии РФ, помимо всех других управленческих недостатков, отсутствуют навыки и методология концентрации усилий, средств и людских ресурсов на отдельном участке фронта для ведения широкомасштабных наступательных действий.

Как считает Тамар, у российских вооруженных сил отсутствуют также навыки использования и интеграции крупных масс бронетанковых войск в условиях современной войны для ведения наступательных действий.

"Продемонстрировав свое банкротство в тактическом и оперативном искусстве современной войны, российское командование начало использовать методы, которые были актуальны во время Первой мировой. И в силу того, что им принципиально неважно, какой будет уровень потерь, они достигают определенных успехов", – пояснил эксперт.

То, что сегодня так никто не воюет, российское военное командование "не интересует", заметил он.

"Если бы в Израиле кто-то попробовал один день вести боевые действия таким образом, думаю, закончилась бы не только военная карьера этого человека. Он превратился бы в позор нации. А у них ничего, нормально. Тысячами кладут в землю. Сотню метров завоевали – прекрасно. "Мы же прем вперед, все замечательно", – сформулировал эксперт тактическое кредо российских оккупантов.

Он надеется, что ВСУ в ходе своего контрнаступления, как и в прошлом, продемонстрируют более высокий уровень оперативного искусства, чем российская армия.

"И я думаю, что информация, которая является абсолютной государственной тайной, а именно информация о ваших резервах, позволит вам [украинским силам] предпринять в ближайшее время широкомасштабное наступление", – резюмировал Тамар..

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ноябре заявил, что Россия воюет в Украине войсками "ужасного качества", а самые профессиональные и качественно подготовленные  российские кадровые военные с уже мертвы.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 марта заявил, что с начала войны в Украине погибли или ранены 220 тыс. российских военных.

Армия РФ только за январь 2023 года потеряла в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 апреля 2023 года, составили около 178 820 военных, 3637 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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