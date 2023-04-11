Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Если бы в Израиле кто-то попробовал вести боевые действия так, как Россия, закончилась бы не только его военная карьера. Он превратился бы в позор нации

Тамар считает, что воюют оккупанты плохо и руководят российской армией бездарно – в ЦАХАЛ такой военачальник не продержался бы и дня Фото: Gregory Tamar / Facebook

"Мы ждали большого наступления российских войск в январе [2023 года], потом – в феврале, потом – в марте. Но они, теряя десятки тысяч людей, сражаются за Бахмут и Авдеевку [Донецкой области], будто это Харьков или Одесса. И дальше они никуда не продвигаются. Можно ли считать, что наступление или предполагаемое наступление вооруженных сил России захлебнулось и это хороший момент для того, чтобы развернуть контрнаступление украинских войск?" – спросил Гордон.

Эксперт напомнил, что наиболее удачным временным отрезком для начала контрнаступления всегда принято считать тот момент, когда противник исчерпывает свой наступательный потенциал и становится в оперативную паузу.

"Это азбука военного искусства. Это знает любой офицер. Насколько сейчас наступательный потенциал россиян исчерпан – это может сказать лишь ваша разведка. Я пока не ваша разведка. А ваша разведка, кстати сказать, продемонстрировала в рамках этой войны очень высокую эффективность и профессионализм. Может быть, это один из наиболее успешных ваших родов войск", – ответил Тамар.

Он добавил, что разговоры о грядущем российском наступлении ходят. с того момента, как украинские защитники освободили Херсон осенью 2022 года.

"И я помню в феврале [2023 года] разговоры: "Наступление уже началось или еще не началось?" Я всем говорил: "Друзья, наступление идет с середины января. То, что вы видите, – это широкомасштабное российское наступление". Оно идет все эти долгие месяцы. Уже апрель. И это – "страшное, могучее, ужасное" российское контрнаступление, которым так пугали нас российские пропагандисты", – высказался эксперт.

По его мнению, российское наступление свидетельствует о том, что в армии РФ, помимо всех других управленческих недостатков, отсутствуют навыки и методология концентрации усилий, средств и людских ресурсов на отдельном участке фронта для ведения широкомасштабных наступательных действий.

Как считает Тамар, у российских вооруженных сил отсутствуют также навыки использования и интеграции крупных масс бронетанковых войск в условиях современной войны для ведения наступательных действий.

"Продемонстрировав свое банкротство в тактическом и оперативном искусстве современной войны, российское командование начало использовать методы, которые были актуальны во время Первой мировой. И в силу того, что им принципиально неважно, какой будет уровень потерь, они достигают определенных успехов", – пояснил эксперт.

То, что сегодня так никто не воюет, российское военное командование "не интересует", заметил он.

"Если бы в Израиле кто-то попробовал один день вести боевые действия таким образом, думаю, закончилась бы не только военная карьера этого человека. Он превратился бы в позор нации. А у них ничего, нормально. Тысячами кладут в землю. Сотню метров завоевали – прекрасно. "Мы же прем вперед, все замечательно", – сформулировал эксперт тактическое кредо российских оккупантов.

Он надеется, что ВСУ в ходе своего контрнаступления, как и в прошлом, продемонстрируют более высокий уровень оперативного искусства, чем российская армия.

"И я думаю, что информация, которая является абсолютной государственной тайной, а именно информация о ваших резервах, позволит вам [украинским силам] предпринять в ближайшее время широкомасштабное наступление", – резюмировал Тамар..

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

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