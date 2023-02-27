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Глава ЦРУ назвал главную ошибку Путина перед началом вторжения в Украину

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По словам Бернса, Путин ошибся, сузив круг своего ближайшего окружения до лояльных, но некомпетентных людей
По словам Бернса, Путин ошибся, сузив круг своего ближайшего окружения до лояльных, но некомпетентных людей
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин сузил свое окружение до людей, которые говорили ему только то, что он хотел услышать, и ценил лояльность выше компетентности. Как итог, решения, принятые им по поводу вторжения в Украину, базировались на глубоко ошибочных предположениях его соратников. Об этом директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал в интервью CBS News, полная версия которого была опубликована 26 февраля.

По словам Бернса, на протяжении многих лет, особенно в последние годы, Путин сужал круг своих советников. При этом в приближенных он ценил лояльность выше компетентности.

"Это была группа людей, которые, как правило, говорили ему то, что он хотел услышать, или, по крайней мере, с годами поняли, что сомневаться в его суждениях не способствует карьере. И это, как мне кажется, был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России непосредственно перед войной, поскольку это был такой тесный круг людей, подкреплявших глубоко ошибочные предположения друг друга", – сказал директор ЦРУ.

Сейчас, по мнению Бернса, Путин все больше убеждается в том, что лучше других знает, что стоит на кону для России.

"Я думаю, что его чувство предназначения и склонность к риску также возросли в последние годы. И думаю, что к осени 2021 года, за несколько месяцев до начала вторжения, он убедил себя, что стратегическое окно для установления контроля над Украиной закрывается, что, по его мнению, было абсолютно необходимо для будущего России как великой державы и для его будущего как великого российского лидера, как он это видел. И поэтому он также убедил себя в том, что начало 2022 года является тактически благоприятным периодом для того, чтобы Россия начала такое вторжение", – считает Бернс.

Контекст:

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

Financial Times писало, что предположения Путина о том, что украинцы встретят российскую армию "с распростертыми объятиями", внушил ему, в частности, его кум и бывший нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Кроме того, недостоверную информацию о настроениях в Украине Путину докладывала и ФСБ, которая выстроила целую систему, позволяющую говорить Путину то, что он хочет услышать.

Как результат, в марте руководство 5-й службы ФСБ отправили под домашний арест. Журналисты "Медузы" сообщили, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения и, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его недостоверной информацией.

В апреле журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что Путин провел чистку в 5-й службе ФСБ, а 11 мая журналисты Центра анализа европейской политики сообщили, что после провалов ФСБ в подготовке войны Путин отдал разведку в Украине ГРУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, война, ФСБ, ЦРУ, вторжение, война России против Украины, Уильям Бернс
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