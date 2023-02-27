Глава ЦРУ назвал главную ошибку Путина перед началом вторжения в Украину

По словам Бернса, на протяжении многих лет, особенно в последние годы, Путин сужал круг своих советников. При этом в приближенных он ценил лояльность выше компетентности.

"Это была группа людей, которые, как правило, говорили ему то, что он хотел услышать, или, по крайней мере, с годами поняли, что сомневаться в его суждениях не способствует карьере. И это, как мне кажется, был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России непосредственно перед войной, поскольку это был такой тесный круг людей, подкреплявших глубоко ошибочные предположения друг друга", – сказал директор ЦРУ.

Сейчас, по мнению Бернса, Путин все больше убеждается в том, что лучше других знает, что стоит на кону для России.

"Я думаю, что его чувство предназначения и склонность к риску также возросли в последние годы. И думаю, что к осени 2021 года, за несколько месяцев до начала вторжения, он убедил себя, что стратегическое окно для установления контроля над Украиной закрывается, что, по его мнению, было абсолютно необходимо для будущего России как великой державы и для его будущего как великого российского лидера, как он это видел. И поэтому он также убедил себя в том, что начало 2022 года является тактически благоприятным периодом для того, чтобы Россия начала такое вторжение", – считает Бернс.