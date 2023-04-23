Веллер: Если бы сегодня Украина получила достаточно оружия, она вышла бы на границы 1991 года

"Мне представляется, что, к моему лично – и не только моему – великому сожалению, конфликт норовят заморозить. Мне представляется, что есть очень серьезные мировые силы, заинтересованные в том, чтобы эта война текла вяло, но долго. Потому что, на мой взгляд, насколько я могу разбираться в происходящем процессе, замораживание этой войны входит в общий тренд современного социал-глобализма, в который входит: опустить уровень производства, опустить уровень потребления, тем самым уменьшить общее давление на экологию планеты, перейти к перемешиванию всех этнических групп и слоев, унифицировать все человечество, совершенно размолоть все государственные устои и вместо суверенных государств и народов создать нечто однородное по всей поверхности планеты. И здесь вот ослабление Украины и ослабление России с уменьшением их потенциалов, к сожалению, к прискорбию моему колоссальному, работает на эту идею", – сказал Веллер.

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать, когда завершится российско-украинская война.

"Понятно, что Запад в состоянии дать Украине больше оружия, чем он дает. Это не подлежит сомнению. Понятно, что если бы сегодня Украина получила оружия достаточно, она вышла бы на границы 91-го года. Это тоже понятно. Как повела бы себя Россия в этом случае – здесь есть разные мнения. Потому что все громче звучат голоса: "Нельзя Россию обижать, нельзя [президента РФ Владимира] Путина унижать, а иначе будет третья мировая война" и так далее. То есть абсолютно элементарно поддаются грубому шантажу и ведут политику умиротворения агрессора, как называлось это еще применительно к 1938 году – к Мюнхену. Вот это, мне представляется, сегодня самое трудное и самое опасное", – отметил Веллер.

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