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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Веллер: Если бы сегодня Украина получила достаточно оружия, она вышла бы на границы 1991 года

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Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Вооруженные силы Украины могут освободить от российских оккупантов всю территорию страны, если получат от западных партнеров достаточное количество вооружения. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

"Мне представляется, что, к моему лично – и не только моему – великому сожалению, конфликт норовят заморозить. Мне представляется, что есть очень серьезные мировые силы, заинтересованные в том, чтобы эта война текла вяло, но долго. Потому что, на мой взгляд, насколько я могу разбираться в происходящем процессе, замораживание этой войны входит в общий тренд современного социал-глобализма, в который входит: опустить уровень производства, опустить уровень потребления, тем самым уменьшить общее давление на экологию планеты, перейти к перемешиванию всех этнических групп и слоев, унифицировать все человечество, совершенно размолоть все государственные устои и вместо суверенных государств и народов создать нечто однородное по всей поверхности планеты. И здесь вот ослабление Украины и ослабление России с уменьшением их потенциалов, к сожалению, к прискорбию моему колоссальному, работает на эту идею", – сказал Веллер.

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать, когда завершится российско-украинская война.

"Понятно, что Запад в состоянии дать Украине больше оружия, чем он дает. Это не подлежит сомнению. Понятно, что если бы сегодня Украина получила оружия достаточно, она вышла бы на границы 91-го года. Это тоже понятно. Как повела бы себя Россия в этом случае – здесь есть разные мнения. Потому что все громче звучат голоса: "Нельзя Россию обижать, нельзя [президента РФ Владимира] Путина унижать, а иначе будет третья мировая война" и так далее. То есть абсолютно элементарно поддаются грубому шантажу и ведут политику умиротворения агрессора, как называлось это еще применительно к 1938 году – к Мюнхену. Вот это, мне представляется, сегодня самое трудное и самое опасное", – отметил Веллер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 апреля прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевыми вопросами на ней были ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, Михаил Веллер, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
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