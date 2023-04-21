Контактная группа по обороне Украины предоставила Киеву более 232 танков и более 1000 бронемашин – глава Пентагона

Оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя, отметил Остин Фото: EPA

Об этом 21 апреля на пресс-конференции по итогам заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".

"Наша контактная группа предоставила [Украине] более 232 танков, более 1000 бронемашин и другой техники для того, чтобы создавать и помогать функционировать механизированным бригадам. В последующие месяцы мы будем продолжать увеличивать военную мощь Украины, а также будем проводить следующие тренинги для украинских военных", – сказал глава Пентагона.

Остин выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

15 марта глава Пентагона говорил, что девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Кроме танков Leopard, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.