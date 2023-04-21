Контактная группа по обороне Украины предоставила Киеву более 232 танков и более 1000 бронемашин – глава Пентагона

Об этом 21 апреля на пресс-конференции по итогам заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".
"Наша контактная группа предоставила [Украине] более 232 танков, более 1000 бронемашин и другой техники для того, чтобы создавать и помогать функционировать механизированным бригадам. В последующие месяцы мы будем продолжать увеличивать военную мощь Украины, а также будем проводить следующие тренинги для украинских военных", – сказал глава Пентагона.
Остин выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.
15 марта глава Пентагона говорил, что девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Кроме танков Leopard, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
СМИ сообщали, что Украина на 11-м "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО.
По словам Остина, ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал глава Пентагона.
Резников говорил перед началом встречи, что приоритетами Украины на 11-м заседании "Рамштайна" являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.