Резников об ожиданиях от 11-го "Рамштайна": Приоритет номер один для Украины – ПВО

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" перед началом встречи в Германии заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он отметил, что "научился не завышать собственные ожидания", а на заседании надеется "получить подтверждение дальнейшей поддержки" и понимание партнерами приоритетов Украины.
"Номер один – это противовоздушная оборона. В первую очередь на земле, то есть ракеты, пусковые установки – чтобы больше, чтобы [как можно] больше. Второе – это боеприпасы к артиллерии в первую очередь, а также бронированные машины – продолжение поддержки их, то есть ремонт, переоснащение и так далее для того, чтобы мы могли успешно выполнить наши планы", – рассказал Резников.
Кроме того, украинская сторона будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, добавил глава Минобороны.
"Те штурмовые бригады, которые объявлены – и мы будем просить особенно европейских партнеров, чтобы они включали, – изменили мандат, это очень принципиально, чтобы они имели право обучать наших ребят", – подчеркнул Резников.
По его словам, вызовы перед Украиной те же самые – "агрессия Российской Федерации", но "мы их победим".
Які очікування від «Рамштайну»? Резніков розповів в коментарі Радіо Свобода— Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 21, 2023
Зокрема він повідомив, що це вже річниця засідання і він очікує отримати запевнення, що Україну будуть надалі підтримувати
У пріоритеті: ППО, боєприпаси до артилерії, а також тренування військових ЗСУ pic.twitter.com/O2Rwfi9w8T
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Предыдущая, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после его проведения президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня проходит очередная встреча в формате "Рамштайн". 17 апреля Резников и Остин обсудили приоритеты предстоящей встречи.
СМИ сообщали, что Украина на 11-м "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО.
По словам Остина, ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал глава Пентагона.