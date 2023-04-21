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Резников об ожиданиях от 11-го "Рамштайна": Приоритет номер один для Украины – ПВО

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Украинская сторона на "Рамштайне" будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, отметил Резников
Украинская сторона на "Рамштайне" будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, отметил Резников
Фото: EPA

Приоритетами Украины на 11-м заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" перед началом встречи в Германии заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что "научился не завышать собственные ожидания", а на заседании надеется "получить подтверждение дальнейшей поддержки" и понимание партнерами приоритетов Украины.

"Номер один – это противовоздушная оборона. В первую очередь на земле, то есть ракеты, пусковые установки – чтобы больше, чтобы [как можно] больше. Второе – это боеприпасы к артиллерии в первую очередь, а также бронированные машины – продолжение поддержки их, то есть ремонт, переоснащение и так далее для того, чтобы мы могли успешно выполнить наши планы", – рассказал Резников.

Кроме того, украинская сторона будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, добавил глава Минобороны.

"Те штурмовые бригады, которые объявлены – и мы будем просить особенно европейских партнеров, чтобы они включали, – изменили мандат, это очень принципиально, чтобы они имели право обучать наших ребят", – подчеркнул Резников.

По его словам, вызовы перед Украиной те же самые – "агрессия Российской Федерации", но "мы их победим".

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Предыдущая, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после его проведения президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня проходит очередная встреча в формате "Рамштайн". 17 апреля Резников и Остин обсудили приоритеты предстоящей встречи.

СМИ сообщали, что Украина на 11-м "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО.

По словам Остина, ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал глава Пентагона.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, Госпогранслужба, Национальная гвардия, агрессия, ПВО, Алексей Резников, ГПСУ, боеприпасы, артиллерия, бронетехника, ремонт, Минобороны, война России против Украины, ракеты, Нацполиция, встреча, заседание, тренировка, контактная группа Рамштайн
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