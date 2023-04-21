Резников об ожиданиях от 11-го "Рамштайна": Приоритет номер один для Украины – ПВО

Украинская сторона на "Рамштайне" будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, отметил Резников Фото: EPA

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" перед началом встречи в Германии заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что "научился не завышать собственные ожидания", а на заседании надеется "получить подтверждение дальнейшей поддержки" и понимание партнерами приоритетов Украины.

"Номер один – это противовоздушная оборона. В первую очередь на земле, то есть ракеты, пусковые установки – чтобы больше, чтобы [как можно] больше. Второе – это боеприпасы к артиллерии в первую очередь, а также бронированные машины – продолжение поддержки их, то есть ремонт, переоснащение и так далее для того, чтобы мы могли успешно выполнить наши планы", – рассказал Резников.

Кроме того, украинская сторона будет поднимать вопрос о включении в тренинговые программы военных из Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, добавил глава Минобороны.

"Те штурмовые бригады, которые объявлены – и мы будем просить особенно европейских партнеров, чтобы они включали, – изменили мандат, это очень принципиально, чтобы они имели право обучать наших ребят", – подчеркнул Резников.

По его словам, вызовы перед Украиной те же самые – "агрессия Российской Федерации", но "мы их победим".