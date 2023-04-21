"Всегда приятно поговорить с моим хорошим другом". Остин и Резников встретились перед заседанием "Рамштайна"

"Всегда приятно поговорить с моим хорошим другом и коллегой Алексеем Резниковым. За последний год члены контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили Украине огромные возможности. Мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется", – подчеркнул Остин.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после его проведения президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". 17 апреля Резников и Остин обсудили приоритеты предстоящей встречи.