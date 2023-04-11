ГОРДОН
 
 
МИР

В США назвали дату следующего "Рамштайна"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Предпоследняя личная встреча контактной группы прошла 14 марта, через месяц участники провели работу в онлайн-формате
Предпоследняя личная встреча контактной группы прошла 14 марта, через месяц участники провели работу в онлайн-формате
Фото: ЕРА

Новая встреча контактной группы по обороне Украины состоится 21 апреля. Об этом со ссылкой на военно-воздушные силы США в Европе сообщает "Радіо Свобода".

Саммит глав оборонных ведомств пройдет традиционно на базе американских ВВС Рамштайн в Германии.

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить лично встречу контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе Рамштайн 21 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

В ВВС добавляют, что на встречу приглашены министры и армейские чиновники из многих стран мира для обсуждения "продолжающегося в Украине кризиса и разноплановых проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США".

О том, что следующий сбор контактной группы намечен на апрель, в начале месяца сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, приоритетами для Украины остаются системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, бронированная техника, беспилотники и артиллерийские снаряды 155-го калибра.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-форматеНа заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания президент Украины Владимир Зеленский. Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия).

Теги: Германия, военная помощь, ВВС США, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
  Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Украинская группа Machete выступит в РФ. Ее основатель Малый, который замалчивает войну против Украины, удаляет комментарии украинцев
Галина ГРИШИНА
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (51256) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (39297)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (39118)
4
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (38708)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (35800)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (33784)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (32638)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (27618) Актуально
 
 
 
 