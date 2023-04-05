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Резников рассказал, когда и как пройдет следующая встреча в формате "Рамштайн"

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Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в очном режиме
Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в очном режиме
Фото: EPA

Следующее, 11-е, заседание контактной группы по вопросам обороны Украины пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом 5 апреля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге после презентации антикоррупционной программы на 2023−2025 годы. Его цитирует "Радіо Свобода".

Встреча в формате "Рамштайн" состоится в апреле, но конкретной даты Резников не назвал. 

Он отметил, что приоритетными вопросами для Украины остаются системы противовоздушной обороны, а также боевые самолеты.

"Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 – это системы противовоздушной обороны, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны, поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны современные боевые платформы 4++, это однозначно", – сказал Резников.

Также, по его словам, важной потребностью Украины остаются бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155-го калибра.

"Ну и третье – это уже средства радиоэлектронной борьбы, дроны, антидроны, в том числе так называемые дроны-самоубийцы или ударные дроны", – заявил министр обороны Украины.

Отвечая на вопрос, почему партнеры Украины не спешат передавать Украине боевые самолеты F-16, Резников ответил, что "это очень дорогие системы".

"Это самая сложная, самая дорогая система, требующая обслуживания, запчастей, а главное – вооружения... Это прагматичное решение и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты – это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание. И это будет речь уже идти не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах", – сказал глава оборонного ведомства.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-форматеНа заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания президент Украины Владимир Зеленский. Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия).

Теги: Украина, вооружение, Алексей Резников, заседание, контактная группа Рамштайн
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