Резников рассказал, когда и как пройдет следующая встреча в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" состоится в апреле, но конкретной даты Резников не назвал.

Он отметил, что приоритетными вопросами для Украины остаются системы противовоздушной обороны, а также боевые самолеты.

"Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 – это системы противовоздушной обороны, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны, поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны современные боевые платформы 4++, это однозначно", – сказал Резников.

Также, по его словам, важной потребностью Украины остаются бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155-го калибра.

"Ну и третье – это уже средства радиоэлектронной борьбы, дроны, антидроны, в том числе так называемые дроны-самоубийцы или ударные дроны", – заявил министр обороны Украины.

Отвечая на вопрос, почему партнеры Украины не спешат передавать Украине боевые самолеты F-16, Резников ответил, что "это очень дорогие системы".

"Это самая сложная, самая дорогая система, требующая обслуживания, запчастей, а главное – вооружения... Это прагматичное решение и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты – это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание. И это будет речь уже идти не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах", – сказал глава оборонного ведомства.