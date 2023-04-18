Остин позвонил Резникову, чтобы обсудить приоритеты встречи в годовщину "Рамштайна"

Отмечается, что министры обсуждали приоритеты перед встречей контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии.

"На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая в настоящее время объединила около 50 стран в поддержку Украины", – говорится в анонсе.

Сообщается, что министры пообещали поддерживать тесные контакты.

В свою очередь, Остин в Twitter заверил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Сегодня я поговорил с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты в преддверии встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится на этой неделе в Германии. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется", – написал он.

Today, I spoke with my good friend and * counterpart @oleksiireznikov to discuss priorities ahead of this week’s Ukraine Defense Contact Group (UDCG) meeting in Germany. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. https://t.co/tX8Po06XyV — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 17, 2023

Резников и Министерство обороны Украины пока не комментировали беседу с Остином. Ранее глава Минобороны Украины сообщал, что в преддверии "Рамштайна" для подготовки к заседанию делегация ведомства за 10 дней побывала в столицах Греции, Кипра, Испании и Румынии.