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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остин позвонил Резникову, чтобы обсудить приоритеты встречи в годовщину "Рамштайна"

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Остин и Резников обсудили следующую встречу в формате "Рамштайн"
Остин и Резников обсудили следующую встречу в формате "Рамштайн"
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщила 17 апреля пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что министры обсуждали приоритеты перед встречей контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии.

"На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая в настоящее время объединила около 50 стран в поддержку Украины", – говорится в анонсе.

Сообщается, что министры пообещали поддерживать тесные контакты.

В свою очередь, Остин в Twitter заверил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Сегодня я поговорил с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты в преддверии встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится на этой неделе в Германии. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется", – написал он.

Резников и Министерство обороны Украины пока не комментировали беседу с Остином. Ранее глава Минобороны Украины сообщал, что в преддверии "Рамштайна" для подготовки к заседанию делегация ведомства за 10 дней побывала в столицах Греции, Кипра, Испании и Румынии.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания Зеленский.

Следующая встреча группы "Рамштайн" состоится 21 апреля. Саммит глав оборонных ведомств пройдет на базе американских ВВС Рамштайн в Германии.

Теги: США, Германия, Украина, Пентагон, Министерство обороны Украины, военная помощь, Алексей Резников, боеприпасы, Ukraine, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, авиабаза, безопасность, встреча, Ллойд Остин, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн
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