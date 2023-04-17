Зеленский: Готовимся к очередному "Рамштайну", ожидаем основательных решений

"Уже готовимся к очередной встрече в формате "Рамштайн". Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя, не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что страна-агрессор должна проиграть эту войну.

"И это наша общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу", – сказал президент.

Он добавил, что подписал сегодня указ о награждении государственными наградами 127 бойцов ВСУ, из них 68 – посмертно.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик, – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время... Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки произошли поставки необходимого оружия", – сказал Зеленский.