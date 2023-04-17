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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Готовимся к очередному "Рамштайну", ожидаем основательных решений

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Зеленский заявил о "достаточно амбициозных" перспективах Украины на поле боя
Зеленский заявил о "достаточно амбициозных" перспективах Украины на поле боя
Фото: president.gov.ua

Партнерам Украины необходимо сейчас быть максимально активными в обеспечении ВСУ оружием и снарядами, чтобы ускорить общую победу и не допустить гибели украинских воинов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 апреля в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Уже готовимся к очередной встрече в формате "Рамштайн". Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя, не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что страна-агрессор должна проиграть эту войну.

"И это наша общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу", – сказал президент.

Он добавил, что подписал сегодня указ о награждении государственными наградами 127 бойцов ВСУ, из них 68 – посмертно.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик, – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время... Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки произошли поставки необходимого оружия", – сказал Зеленский.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-форматеНа заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания Зеленский.

Следующая встреча группы "Рамштайн" состоится 21 апреля. Саммит глав оборонных ведомств пройдет на базе американских ВВС Рамштайн в Германии.

Теги: военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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