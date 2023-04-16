"Возможно, "Звезда Смерти". Резников рассказал, какое оружие нужно Украине

На вопрос, что сейчас больше всего нужно Украине, Резников ответил: "Оружие, оружие и еще раз оружие". По его словам, приоритетом является система противовоздушной обороны, которая закроет небо над Украиной.

"Теперь у нас есть МиГ-29, которые дают нам видимость в 60 километров и дальность до цели в 30 километров. У российских Су-35 больше 200 километров, и они бьют на 150. Большая разница. Нам нужны новые системы, чтобы сломить их господство в воздухе. Это могут быть F-16, шведский Gripen или другие", – сказал он.

Резников уверен, что в конечном итоге Украина получит эти самолеты, как раньше было с танками, а до этого – с артиллерийскими системами.

"Когда я попал в министерство, я говорил, что мое письмо Санта-Клаусу слишком длинное. Теперь осталось только одно – бойцы. Остальное сделано. Вы знаете "Звездные войны"? Возможно, последним [желанием] является "Звезда Смерти", – пошутил министр.