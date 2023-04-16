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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возможно, "Звезда Смерти". Резников рассказал, какое оружие нужно Украине

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Резников назвал приоритеты Украины в оружии
Резников назвал приоритеты Украины в оружии
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил по поводу пожеланий Украины к военной помощи от партнеров. О потребностях украинских военных он рассказал в интервью испанскому изданию La Razon, которое было опубликовано 16 апреля.

На вопрос, что сейчас больше всего нужно Украине, Резников ответил: "Оружие, оружие и еще раз оружие". По его словам, приоритетом является система противовоздушной обороны, которая закроет небо над Украиной.

"Теперь у нас есть МиГ-29, которые дают нам видимость в 60 километров и дальность до цели в 30 километров. У российских Су-35 больше 200 километров, и они бьют на 150. Большая разница. Нам нужны новые системы, чтобы сломить их господство в воздухе. Это могут быть F-16, шведский Gripen или другие", – сказал он.

Резников уверен, что в конечном итоге Украина получит эти самолеты, как раньше было с танками, а до этого – с артиллерийскими системами.

"Когда я попал в министерство, я говорил, что мое письмо Санта-Клаусу слишком длинное. Теперь осталось только одно – бойцы. Остальное сделано. Вы знаете "Звездные войны"? Возможно, последним [желанием] является "Звезда Смерти", – пошутил министр.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивны бои идут на востоке Украины.

8 марта 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.

США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.

Теги: военная техника, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, самолеты, российская агрессия, война России против Украины
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