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ПОЛИТИКА

Резников: Ядерная угроза со стороны Росии – это блеф

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Резников подчеркнул, что Россия не испытывала ядерное оружие с прошлого века
Резников подчеркнул, что Россия не испытывала ядерное оружие с прошлого века
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил испанской La Razon в интервью, которое было опубликовано 16 апреля, что не верит в то, что в войне против Украины Россия использует ядерное оружие.

Он считает, что "ядерная угроза – это блеф".

Министр объяснил, что последнее испытание ядерного оружия Россия проводила еще в 1998 году в Казахстане, и задался вопросом, в каком состоянии находится "этот ядерный арсенал".

По словам Резникова, Китай и Индия "четко предупредили" Кремль, что ядерное оружие применять не стоит.

Министр обороны Украины подчеркнул, что Россия в войне против Украины бомбит инфраструктуру, "обращается с мирными жителями, как с врагами", использует ракеты.

Резников назвал возможное применение ядерного оружия "последней красной линией в мире". "И где бы они его использовали? Море, горы, города, первая линия?" – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индия, Китай, ядерное оружие, война, Алексей Резников, вторжение, война России против Украины
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