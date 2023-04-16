Резников: Ядерная угроза со стороны Росии – это блеф

Резников подчеркнул, что Россия не испытывала ядерное оружие с прошлого века Фото: ЕРА

Он считает, что "ядерная угроза – это блеф".

Министр объяснил, что последнее испытание ядерного оружия Россия проводила еще в 1998 году в Казахстане, и задался вопросом, в каком состоянии находится "этот ядерный арсенал".

По словам Резникова, Китай и Индия "четко предупредили" Кремль, что ядерное оружие применять не стоит.

Министр обороны Украины подчеркнул, что Россия в войне против Украины бомбит инфраструктуру, "обращается с мирными жителями, как с врагами", использует ракеты.

Резников назвал возможное применение ядерного оружия "последней красной линией в мире". "И где бы они его использовали? Море, горы, города, первая линия?" – добавил он.

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