МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния

Ринкевичс подчеркнул, что Беларусь сейчас не является суверенной страной, это "часть российского военного округа" Фото: EPA

"У россиян было ядерное оружие в Калининграде, у наших границ, еще до полномасштабного вторжения в Украину. Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина", – заявил глава МИД Латвии.

Он также выразил мнение, что это "просто продолжение ядерного шантажа", который Путин активно использовал в прошлом году.

"На мой взгляд, такого рода заявления ясно показывают, что Беларусь не является суверенной страной. На самом деле это часть российского военного округа", – добавил Ринкевичс.

Он считает, что нужно ввести больше санкций – как против России, так и против Беларуси.

При этом министр подчеркнул, что такая риторика со стороны Путина "не так влиятельна, как можно было бы подумать".

"Предполагать, что если мы не поможем Украине, Россия остановится и не пойдет на эскалацию, совершенно неверно. Россия усиливает эскалацию и не собирается прекращать просто так, если кто-то думает, что необеспечение Украины средствами защиты поможет политическому процессу. Цель Путина не в том, чтобы сесть за стол переговоров, – цель Путина в том, чтобы захватить Украину и [этнически] очистить ее", – сказал глава латвийского МИД.