МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния

"У россиян было ядерное оружие в Калининграде, у наших границ, еще до полномасштабного вторжения в Украину. Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина", – заявил глава МИД Латвии.
Он также выразил мнение, что это "просто продолжение ядерного шантажа", который Путин активно использовал в прошлом году.
"На мой взгляд, такого рода заявления ясно показывают, что Беларусь не является суверенной страной. На самом деле это часть российского военного округа", – добавил Ринкевичс.
Он считает, что нужно ввести больше санкций – как против России, так и против Беларуси.
При этом министр подчеркнул, что такая риторика со стороны Путина "не так влиятельна, как можно было бы подумать".
"Предполагать, что если мы не поможем Украине, Россия остановится и не пойдет на эскалацию, совершенно неверно. Россия усиливает эскалацию и не собирается прекращать просто так, если кто-то думает, что необеспечение Украины средствами защиты поможет политическому процессу. Цель Путина не в том, чтобы сесть за стол переговоров, – цель Путина в том, чтобы захватить Украину и [этнически] очистить ее", – сказал глава латвийского МИД.
25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.
Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.