Данилов: Китай не разрешит России разместить в Беларуси ядерное оружие

Данилов отметил, что российские оккупанты уже не хотят дальнейшей эскалации войны с Украиной Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет", – заявил Данилов.

По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин пытается таким образом шантажировать США, чтобы американская сторона согласилась на переговоры по поводу войны в Украине.

Данилов отметил, что российские оккупанты уже не хотят дальнейшей эскалации войны и пытаются найти способ ее закончить.

"Не нужно здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра Москвы, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу", – резюмировал секретарь СНБО.