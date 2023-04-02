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Данилов: Китай не разрешит России разместить в Беларуси ядерное оружие

Данилов отметил, что российские оккупанты уже не хотят дальнейшей эскалации войны с Украиной
Данилов отметил, что российские оккупанты уже не хотят дальнейшей эскалации войны с Украиной
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Китай не разрешит России разместить в Беларуси ядерное оружие. Такое мнение 1 апреля в эфире "Суспільного" выразил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет", – заявил Данилов.

По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин пытается таким образом шантажировать США, чтобы американская сторона согласилась на переговоры по поводу войны в Украине.

Данилов отметил, что российские оккупанты уже не хотят дальнейшей эскалации войны и пытаются найти способ ее закончить.

"Не нужно здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра Москвы, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу", – резюмировал секретарь СНБО.

Контекст:

25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Китай, Беларусь, оружие, ядерное оружие, переговоры, война России против Украины, Алексей Данилов
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