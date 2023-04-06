"Можно где угодно". В Беларуси заявили, что не обязательно размещать российское ядерное оружие на границе с ЕС

Вольфович выразил мнение, что "не дойдет до применения" ядерного оружия Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Об этом 6 апреля в Москве заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, его цитирует БЕЛТА.

Посол в Беларуси государства-агрессора России Борис Грызлов отметил 2 апреля в эфире белорусского телеканала СТВ, что российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси возле границ Европейского союза.

По словам Вольфовича, Беларусь "вся находится возле западных границ".

"Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать его у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси – 600 км. Она позволяет разместить где угодно. А таких мест очень много. На территории Беларуси, когда был Белорусский военный округ [во времена СССР], было более 43 точек размещения ядерного оружия. Они все сохранились, президент сказал", – отметил госсекретарь Совета безопасности страны.

В то же время Вольфович выразил мнение, что "не дойдет до применения" ядерного оружия.