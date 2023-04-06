"Можно где угодно". В Беларуси заявили, что не обязательно размещать российское ядерное оружие на границе с ЕС

Об этом 6 апреля в Москве заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, его цитирует БЕЛТА.
Посол в Беларуси государства-агрессора России Борис Грызлов отметил 2 апреля в эфире белорусского телеканала СТВ, что российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси возле границ Европейского союза.
По словам Вольфовича, Беларусь "вся находится возле западных границ".
"Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать его у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси – 600 км. Она позволяет разместить где угодно. А таких мест очень много. На территории Беларуси, когда был Белорусский военный округ [во времена СССР], было более 43 точек размещения ядерного оружия. Они все сохранились, президент сказал", – отметил госсекретарь Совета безопасности страны.
В то же время Вольфович выразил мнение, что "не дойдет до применения" ядерного оружия.
25 марта президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.