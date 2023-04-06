ГОРДОН
 
 
МИР

"Можно где угодно". В Беларуси заявили, что не обязательно размещать российское ядерное оружие на границе с ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вольфович выразил мнение, что "не дойдет до применения" ядерного оружия
Вольфович выразил мнение, что "не дойдет до применения" ядерного оружия
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Российское ядерное оружие можно разместить в Беларуси "где угодно".

Об этом 6 апреля в Москве заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, его цитирует БЕЛТА.

Посол в Беларуси государства-агрессора России Борис Грызлов отметил 2 апреля в эфире белорусского телеканала СТВ, что российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси возле границ Европейского союза.

По словам Вольфовича, Беларусь "вся находится возле западных границ".

"Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать его у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси – 600 км. Она позволяет разместить где угодно. А таких мест очень много. На территории Беларуси, когда был Белорусский военный округ [во времена СССР], было более 43 точек размещения ядерного оружия. Они все сохранились, президент сказал", – отметил госсекретарь Совета безопасности страны.

В то же время Вольфович выразил мнение, что "не дойдет до применения" ядерного оружия.

Контекст:

25 марта президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Теги: Россия, Беларусь, Латвия, Польша, Литва, ядерное оружие, безопасность, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Галина ГРИШИНА
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Галина ГРИШИНА
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
Галина ГРИШИНА
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
Галина ГРИШИНА
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
Галина ГРИШИНА
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Галина ГРИШИНА
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Галина ГРИШИНА
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (124938)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (119103)
3
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (108029)
4
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (73585)
5
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (53712)
6
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (52647)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (52166)
8
Названа самая модная стрижка 2023 года (46211)
 
 
 
 