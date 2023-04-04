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Россия передала Беларуси комплекс "Искандер-М", способный запускать ядерные ракеты – Шойгу

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Шойгу утверждает, что некоторые белорусские самолеты переоборудовали под ядерные боеприпасы
Шойгу утверждает, что некоторые белорусские самолеты переоборудовали под ядерные боеприпасы
Фото: ЕРА

Страна-агрессор Россия передала Беларуси комплекс "Искандер-М", способный запускать ядерные ракеты. Об этом 4 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают пропагандистские "РИА Новости".

Помимо этого, Шойгу утверждает, что некоторые белорусские самолеты переоборудовали под ядерные боеприпасы.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", – сказал российский министр.

Контекст:

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности ООН из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это заседание состоялось 31 марта.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Беларусь, ядерное оружие, Сергей Шойгу, боеприпасы, самолеты, ракеты
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