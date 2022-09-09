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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО Украины пока не может эффективно сбивать "Искандеры", эту проблему должны решить системы, которые передаст Запад – Воздушные силы ВСУ

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Игнат отметил, что Украина ждет поставок систем ПВО NASAMS и IRIS-T
Игнат отметил, что Украина ждет поставок систем ПВО NASAMS и IRIS-T
Фото: ЕРА

Системы противовоздушной обороны Украины пока не могут сбивать все ракеты, которые российские оккупанты запускают по украинской территории. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью "РБК-Украина" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это, во-первых, зависит от тактико-технических характеристик ракет. Нам легче сбивать "Калибры", Х-101, Х-555. Плюс, удается сбивать управляемые авиационные ракеты Х-59. Остальные – Х-22, Х-31, ракеты "Оникс", ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" – наши средства не могут эффективно сбивать. Ракеты, которые летят со скоростью примерно 900 км/ч, – более приемлемая цель для тех средств, которые у нас есть. Те, которые летят со скоростью более 3000 км/ч, сложно перехватывать нашей системе ПВО", – пояснил Игнат.

По его словам, ситуация должна улучшиться, когда страны Запада передадут Украине новейшие системы ПВО.

"Поэтому нам нужно иметь на вооружении именно современные комплексы, которые скоро поступят от наших западных партнеров – NASAMS, IRIS-T. Производители заявляют о том, что эти комплексы могут сбивать даже "Искандеры". Но у нас нет подтвержденных результатов, потому что наша страна впервые оказалась в таких условиях, когда средствами ПВО приходится противостоять ракетным атакам", – отметил Игнат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

С начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Теги: Россия, Украина, вооружение, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ракета, российские оккупанты, Юрий Игнат, NASAMS
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