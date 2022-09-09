ПВО Украины пока не может эффективно сбивать "Искандеры", эту проблему должны решить системы, которые передаст Запад – Воздушные силы ВСУ

"Это, во-первых, зависит от тактико-технических характеристик ракет. Нам легче сбивать "Калибры", Х-101, Х-555. Плюс, удается сбивать управляемые авиационные ракеты Х-59. Остальные – Х-22, Х-31, ракеты "Оникс", ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" – наши средства не могут эффективно сбивать. Ракеты, которые летят со скоростью примерно 900 км/ч, – более приемлемая цель для тех средств, которые у нас есть. Те, которые летят со скоростью более 3000 км/ч, сложно перехватывать нашей системе ПВО", – пояснил Игнат.

По его словам, ситуация должна улучшиться, когда страны Запада передадут Украине новейшие системы ПВО.

"Поэтому нам нужно иметь на вооружении именно современные комплексы, которые скоро поступят от наших западных партнеров – NASAMS, IRIS-T. Производители заявляют о том, что эти комплексы могут сбивать даже "Искандеры". Но у нас нет подтвержденных результатов, потому что наша страна впервые оказалась в таких условиях, когда средствами ПВО приходится противостоять ракетным атакам", – отметил Игнат.

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