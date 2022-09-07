В Полтавской области вечером сработала ПВО – ОВА

Звуки взрывов в Кременчугском районе – это работа ПВО, отметил Лунин Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

"Звуки взрывов, которые слышны в Кременчугском районе, – это работа ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", – написал руководитель ОВА в 22.14.

Согласно информации, опубликованной в Telegram Лунина, воздушная тревога в Полтавской области продлилась с 21.40 до 22.23.

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