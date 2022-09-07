В Полтавской области вечером сработала ПВО – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.
"Звуки взрывов, которые слышны в Кременчугском районе, – это работа ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", – написал руководитель ОВА в 22.14.
Согласно информации, опубликованной в Telegram Лунина, воздушная тревога в Полтавской области продлилась с 21.40 до 22.23.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля началось полномасштабное вторжение российской армии в Украину.
В Полтавскую область оккупанты не заходили, но бои велись в соседних регионах. Также по территории Полтавской области россияне неоднократно наносили ракетные удары.