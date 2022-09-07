В Днепропетровской области ПВО сбила российский беспилотник-разведчик

"Хорошая новость от наших военных. Они сбили над Днепропетровской областью очередной российский беспилотник-разведчик", – написал Резниченко.
Воздушное командование "Восток" в Facebook уточнило, что беспилотник был сбит в Синельниковском районе подразделением противовоздушной обороны.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.