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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области ПВО сбила российский беспилотник-разведчик

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ПВО сбила российский беспилотник
ПВО сбила российский беспилотник
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

В Днепропетровской области украинские военные сбили российский беспилотник. Об этом в Telegram 7 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Хорошая новость от наших военных. Они сбили над Днепропетровской областью очередной российский беспилотник-разведчик", – написал Резниченко.

Воздушное командование "Восток" в Facebook уточнило, что беспилотник был сбит в Синельниковском районе подразделением противовоздушной обороны.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid0PasovQ1wBgzGJqefp33XNw78uGCDYCnn4v6qN625dwJCDDK6w22Y14ASZE3wBunnl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, Валентин Резниченко, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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