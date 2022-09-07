В Днепропетровской области ПВО сбила российский беспилотник-разведчик

"Хорошая новость от наших военных. Они сбили над Днепропетровской областью очередной российский беспилотник-разведчик", – написал Резниченко.

Воздушное командование "Восток" в Facebook уточнило, что беспилотник был сбит в Синельниковском районе подразделением противовоздушной обороны.