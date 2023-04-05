В Беларуси не создают баз для размещения российского ядерного оружия – спикер Тихановской

"Из того, что сейчас происходит, мы видим, что никакие из этих хранилищ для ядерного оружия они не пытаются реконструировать, не начаты работы, строительство не ведется. Поэтому специальных баз пока на территории не создается. Однако если они решат привезти, то они могут привезти и под елкой расположить, а потом уже вокруг этого что-то достраивать", – сказала она.

Спикер Тихановской считает, что "нужно быть внимательными и отслеживать ситуацию".

"Мы знаем, что некоторые [хранилища] используются в качестве складов, вешенки выращивают. Получше состояние на базе “Гомель-30″, еще пять лет назад она была в относительно нормальном состоянии и использовалась в качестве складов, но периметр все равно запущен, все это надо отстраивать", – объяснила Красулина.

Она считает, что Россия, если захочет, может ядерное оружие "хоть под кровать [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра] Лукашенко поставить".

"В этом смысле для России нет никаких преград, и поэтому надо очень внимательно отслеживать. [...] Мы увидим, когда они повезут и где под елкой будут это складывать. Но они могут это делать", – подчеркнула Красулина.