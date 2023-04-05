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В Беларуси не создают баз для размещения российского ядерного оружия – спикер Тихановской

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Красулина отметила, что в некоторых ядерных хранилищах "вешенки выращивают"
Красулина отметила, что в некоторых ядерных хранилищах "вешенки выращивают"
Фото: ЕРА (архив)

В Беларуси не готовят объекты для размещения ядерного оружия из России. Об этом 5 апреля в эфире украинского телеканала Freedom заявила пресс-секретарь оппозиционного белорусского политика Светланы Тихановской Анна Красулина.

"Из того, что сейчас происходит, мы видим, что никакие из этих хранилищ для ядерного оружия они не пытаются реконструировать, не начаты работы, строительство не ведется. Поэтому специальных баз пока на территории не создается. Однако если они решат привезти, то они могут привезти и под елкой расположить, а потом уже вокруг этого что-то достраивать", – сказала она.

Спикер Тихановской считает, что "нужно быть внимательными и отслеживать ситуацию".

"Мы знаем, что некоторые [хранилища] используются в качестве складов, вешенки выращивают. Получше состояние на базе “Гомель-30″, еще пять лет назад она была в относительно нормальном состоянии и использовалась в качестве складов, но периметр все равно запущен, все это надо отстраивать", – объяснила Красулина.

Она считает, что Россия, если захочет, может ядерное оружие "хоть под кровать [находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра] Лукашенко поставить".

"В этом смысле для России нет никаких преград, и поэтому надо очень внимательно отслеживать. [...] Мы увидим, когда они повезут и где под елкой будут это складывать. Но они могут это делать", – подчеркнула Красулина.

Контекст:

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, оружие, оппозиция, ядерное оружие
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