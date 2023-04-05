В ISW объяснили ядерные угрозы Кремля: Совпадают с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США

Эксперты обратили внимание, что 4 апреля министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу обосновал решение разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие усилением "учебно-боевой и разведывательной деятельности НАТО" у границ РФ и Беларуси.
Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что у Беларуси теперь есть боеспособные ядерные ударные самолеты и системы "Искандер-М", способные нанести ядерный заряд. Он также сказал, что белорусские ракетные войска за день до этого начали тренировки по эксплуатации этих комплексов.
"Однако заявления минобороны не содержат никакой новой информации о белорусских учениях и, вероятно, являются частью информационной операции. Ранее ISW сообщала, что по состоянию на февраль 2023 года белорусские военнослужащие тренировались с комплексами "Искандер" в России. В то же время усиленная риторика Шойгу о ядерном шантаже совпадает со вступлением Финляндии в НАТО и новым пакетом помощи США Украине", – говорится в отчете института.
В ISW по-прежнему считают, что риск ядерной эскалации остается "чрезвычайно низким", а развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на ход боевых действий в Украине.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.
Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности ООН из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это заседание состоялось 31 марта.