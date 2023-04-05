В ISW объяснили ядерные угрозы Кремля: Совпадают с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США

Несмотря на заявления Шойгу, в ISW по-прежнему считают, что риск ядерной эскалации остается "чрезвычайно низким" Фото: ЕРА

Эксперты обратили внимание, что 4 апреля министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу обосновал решение разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие усилением "учебно-боевой и разведывательной деятельности НАТО" у границ РФ и Беларуси.

Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что у Беларуси теперь есть боеспособные ядерные ударные самолеты и системы "Искандер-М", способные нанести ядерный заряд. Он также сказал, что белорусские ракетные войска за день до этого начали тренировки по эксплуатации этих комплексов.

"Однако заявления минобороны не содержат никакой новой информации о белорусских учениях и, вероятно, являются частью информационной операции. Ранее ISW сообщала, что по состоянию на февраль 2023 года белорусские военнослужащие тренировались с комплексами "Искандер" в России. В то же время усиленная риторика Шойгу о ядерном шантаже совпадает со вступлением Финляндии в НАТО и новым пакетом помощи США Украине", – говорится в отчете института.

В ISW по-прежнему считают, что риск ядерной эскалации остается "чрезвычайно низким", а развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на ход боевых действий в Украине.