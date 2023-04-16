"Было ужасно пожимать руку врагу". Резников назвал самый свой тяжелый день после полномасштабного вторжения РФ

Резников отметил, что на переговорах в Беларуси украинцы не чувствовали себя в безопасности Фото: ЕРА

Резников рассказал, что это было "после первых четырех дней войны" и речь тогда шла о достижении договоренностей между российской и украинской делегациями о создании гуманитарных коридоров для спасения мирных жителей.

По словам министра, ему было тяжело ответить "да" президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что "испытывал глубокую ненависть" к оккупантам и "было ужасно пожимать руку врагу".

Также Резников отметил, что на трех переговорах в Беларуси, в которых он участвовал, члены украинской делегации "не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернутся домой", и охарактеризовал это словами: "Это было непросто".

На вопрос, есть сейчас "на столе" переговоры с Россией, Резников ответил отрицательно.

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