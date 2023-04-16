"Было ужасно пожимать руку врагу". Резников назвал самый свой тяжелый день после полномасштабного вторжения РФ

Резников рассказал, что это было "после первых четырех дней войны" и речь тогда шла о достижении договоренностей между российской и украинской делегациями о создании гуманитарных коридоров для спасения мирных жителей.
По словам министра, ему было тяжело ответить "да" президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что "испытывал глубокую ненависть" к оккупантам и "было ужасно пожимать руку врагу".
Также Резников отметил, что на трех переговорах в Беларуси, в которых он участвовал, члены украинской делегации "не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернутся домой", и охарактеризовал это словами: "Это было непросто".
На вопрос, есть сейчас "на столе" переговоры с Россией, Резников ответил отрицательно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись на ее территорию с разных направлений.
Изначально, по данным СБУ, президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россиян вытеснили из северных областей, осенью силы обороны деоккупировали часть Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в первые недели полномасштабного вторжения. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.