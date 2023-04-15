"В преддверии встречи в Рамштайне". Резников рассказал о визитах в четыре столицы за 10 дней

"В преддверии встречи в Рамштайне, которая будет этапной, – ведь этому формату антикремлевской коалиции исполняется год – отработали очень интенсивный отрезок в плане международных контактов. За 10 дней вместе с командой посетили Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест", – написал он.

Украинский министр отметил, что провел "плодотворные встречи" с министрами обороны всех четырех стран и их командами.

"Цель неизменная – оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют силы обороны Украины. [...] Наши приоритеты известны – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами", – подчеркнул Резников.

По его словам, работу Украина ведет "по разным трекам".

"Нас интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, которые обеспечивают качественные преимущества", – объяснил Резников.

Он считает, что "такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени".

"Время для нас очень важно. Ведь это сохранение жизней наших защитников и защитниц, защита наших мирных городов. Делаем все, чтобы приблизить победу", – заявил Резников.

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Новая встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" состоится 21 апреля. Саммит глав оборонных ведомств пройдет традиционно на базе американских ВВС Рамштайн в Германии.