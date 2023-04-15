"В преддверии встречи в Рамштайне". Резников рассказал о визитах в четыре столицы за 10 дней

"В преддверии встречи в Рамштайне, которая будет этапной, – ведь этому формату антикремлевской коалиции исполняется год – отработали очень интенсивный отрезок в плане международных контактов. За 10 дней вместе с командой посетили Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест", – написал он.
Украинский министр отметил, что провел "плодотворные встречи" с министрами обороны всех четырех стран и их командами.
"Цель неизменная – оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют силы обороны Украины. [...] Наши приоритеты известны – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами", – подчеркнул Резников.
По его словам, работу Украина ведет "по разным трекам".
"Нас интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, которые обеспечивают качественные преимущества", – объяснил Резников.
Он считает, что "такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени".
"Время для нас очень важно. Ведь это сохранение жизней наших защитников и защитниц, защита наших мирных городов. Делаем все, чтобы приблизить победу", – заявил Резников.
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Новая встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" состоится 21 апреля. Саммит глав оборонных ведомств пройдет традиционно на базе американских ВВС Рамштайн в Германии.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Последняя, 10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания президент Украины Владимир Зеленский. Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия).