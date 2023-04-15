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"В преддверии встречи в Рамштайне". Резников рассказал о визитах в четыре столицы за 10 дней

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Резников: Наши приоритеты защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами
Резников: Наши приоритеты – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

За 10 дней делегация Украины в рамках подготовки к очередному заседанию формата "Рамштайн" побывала в столицах Греции, Кипра, Испании и Румынии. Об этом 15 апреля сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"В преддверии встречи в Рамштайне, которая будет этапной, – ведь этому формату антикремлевской коалиции исполняется год – отработали очень интенсивный отрезок в плане международных контактов. За 10 дней вместе с командой посетили Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест", – написал он.

Украинский министр отметил, что провел "плодотворные встречи" с министрами обороны всех четырех стран и их командами.

"Цель неизменная – оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют силы обороны Украины. [...] Наши приоритеты известны – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами", – подчеркнул Резников.

По его словам, работу Украина ведет "по разным трекам".

"Нас интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, которые обеспечивают качественные преимущества", – объяснил Резников.

Он считает, что "такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени".

"Время для нас очень важно. Ведь это сохранение жизней наших защитников и защитниц, защита наших мирных городов. Делаем все, чтобы приблизить победу", – заявил Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0VNVc5WvYp5nxDbNW13556dagGjB8exqAmi26v72fvum4AjZCfYijM13k145BFyc7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Новая встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" состоится 21 апреля. Саммит глав оборонных ведомств пройдет традиционно на базе американских ВВС Рамштайн в Германии.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-форматеНа заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания президент Украины Владимир Зеленский. Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оборона, помощь, Алексей Резников, боеприпасы, артиллерия, Бухарест, Афины, Мадрид, саммит, война России против Украины, визит, контактная группа Рамштайн, Никосия
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