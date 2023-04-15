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ПОЛИТИКА

С действующим террористическим режимом России какие-то договоренности невозможны в принципе – Резников

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Резников считает, что РФ нужно пройти денацификацию
Резников считает, что РФ нужно пройти денацификацию
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

15 апреля министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Facebook озвученные в Бухаресте во время заседания Черноморской конференции по безопасности тезисы, которые, по его мнению, должны определять "комплекс решений по обеспечению мира, безопасности, благосостояния и развития в регионе".

"Свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отражения агрессий. Медленные действия постфактум не работают. "Не провоцировать" – не работает. Россиянам не нужны провокации, чтобы развязать войну. Неоднократно доказано", – написал он.

Министр считает, что "свободный мир должен обладать стратегической инициативой и быть готовым действовать быстро и превентивно".

"Это важное изменение в сознании, далеко не все готовы психологически. Без этой готовности не появится политическая воля и правильные решения. Но именно такой подход будет лучшим отрезвляющим фактором для любого агрессора", – объяснил Резников.

По его словам, "нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-либо силой".

"В контексте Черноморского региона все очевидно – нет альтернативы НАТО. Нет альтернативы Украине в НАТО. Мы доказали свою способность усилить Альянс и сделали формальные шаги – подали заявку на вступление. Отсутствие движения только продлит неопределенность и риски", – подчеркнул Резников.

Министр также упомянул оккупированный Россией Крым.

"Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, не предусматривающие освобождение Крыма от российской оккупации, – это иллюзии. С этими иллюзиями нужно прощаться. Не надо обманывать себя, что существуют какие-то другие варианты. Их не существует. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс – как освобождать? Это общий интерес. На этом должны быть сконцентрированы совместные усилия", – написал он.

Резников считает, что "в повестке дня должен встать вопрос трансформации России".

"Тезис некоторых партнеров о том, что Москва должна быть привлечена ко всем важным делам региона, разбивается реальностью – с действующим террористическим режимом, питающимся имперскими фантомными болями, какие-то договоренности невозможны в принципе", – заявил он.

Министр подчеркнул, что "Россия должна стать демократической федерацией" и "пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать ущерб, иначе не будет доверия".

"Должна быть общая позиция, в том числе зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию Россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром", – подчеркнул Резников.

По его словам, "правильное лекарство, примененное несвоевременно, с опозданием, может не сработать, затягивание или замораживание войны противоречит интересам региона".

"Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому общий интерес – достичь перелома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме. В развитие этих позиций есть целый ряд очень конкретных шагов, которые мы сейчас обсуждаем с партнерами, готовим к воплощению или уже реализуем. Черное и Азовское моря будут простором мира, Крым вернется домой. Делаем все возможное, чтобы приблизить этот момент", – написал Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0UdnxqWTmf37NDEBLF4WzzeGcn5qqJh7kxHYT3EM17U33k1EB2jujV8FBST6d6cKVl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, НАТО, санкции, война, демократия, оккупация, лекарства, агрессия, Алексей Резников, вторжение, война России против Украины, ущерб, конференция, контрнаступление, россияне
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