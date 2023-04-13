"За российский военный флот – до дна!" Резников заявил, что день поражения крейсера "Москва" стал последним, когда РФ доминировала в Черном море

Резников: Главный вывод из этой истории – это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто-то до сих пор заботится о "лице Кремля" Фото: ЕРА

"Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных сил Украины переписали вековую историю. Точным ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" – флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", который на следующий день затонул. Вспомните настроение годичной давности. Событие было настолько вдохновляющим и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь в последний раз Россия теряла свой флагман больше столетия назад. Наши воины сделали, казалось бы, невозможное", – подчеркнул Резников.

По его словам, потопление "Москвы" изменило ход истории, поскольку после этого "началась цепная реакция".

"Это был последний день доминирования российского флота на Черном море. Во-первых, успешное использование украинских ракет на таком расстоянии убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon. Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала [командующего ВМС ВСУ] Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали "жестом доброй воли". В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор". Мир получил нашу продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена "Москва", достичь этого результата было бы невозможно", – заявил министр.

Он отметил, что в итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма, "кремлевские мечты" о десанте в Одессу остались в прошлом и теперь россияне "разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха".

"Главный вывод из этой истории – это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто-то до сих пор заботится о "лице Кремля". Доказано в боевых условиях, что оружие made in Ukraine способно справиться с самыми сложными задачами и защищать наравне с лучшими разработками партнеров. Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости. Наш успех на поле боя – это залог того, что нас поддержат… Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост: "За российский военный флот – до дна!" – резюмировал Резников.