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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"За российский военный флот – до дна!" Резников заявил, что день поражения крейсера "Москва" стал последним, когда РФ доминировала в Черном море

Резников: Главный вывод из этой истории это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто-то до сих пор заботится о "лице Кремля"
Резников: Главный вывод из этой истории – это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто-то до сих пор заботится о "лице Кремля"
Фото: ЕРА

13 апреля прошлого года, когда украинские военные нанесли удар по флагману Черноморского флота РФ крейсеру "Москва", стало последним днем доминирования страны-агрессора в Черном море. Об этом сегодня в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных сил Украины переписали вековую историю. Точным ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" – флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", который на следующий день затонул. Вспомните настроение годичной давности. Событие было настолько вдохновляющим и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь в последний раз Россия теряла свой флагман больше столетия назад. Наши воины сделали, казалось бы, невозможное", – подчеркнул Резников.

По его словам, потопление "Москвы" изменило ход истории, поскольку после этого "началась цепная реакция".

"Это был последний день доминирования российского флота на Черном море. Во-первых, успешное использование украинских ракет на таком расстоянии убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon. Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала [командующего ВМС ВСУ] Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали "жестом доброй воли". В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор". Мир получил нашу продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена "Москва", достичь этого результата было бы невозможно", – заявил министр.

Он отметил, что в итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма, "кремлевские мечты" о десанте в Одессу остались в прошлом и теперь россияне "разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха".

"Главный вывод из этой истории – это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто-то до сих пор заботится о "лице Кремля". Доказано в боевых условиях, что оружие made in Ukraine способно справиться с самыми сложными задачами и защищать наравне с лучшими разработками партнеров. Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости. Наш успех на поле боя – это залог того, что нас поддержат… Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост: "За российский военный флот – до дна!" – резюмировал Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02XwZfGTxYvW4kajJJTf1bqayNLh9P4gWW4NMAmC7Hew6TrJGoqGJgEXXe5oYRKiQrl

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, корабль, Алексей Резников, крейсер, война России против Украины, российский флот
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