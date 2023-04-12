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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Буду вашим гидом". Резников пригласил дайверов посетить подводный музей "Крейсер "Москва" после победы Украины

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Резников напомнил о судьбе российского крейсера "Москва"
Резников напомнил о судьбе российского крейсера "Москва"
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что затонувший после украинского удара флагман Черноморского флота России "Москва" может стать привлекательным местом для дайверов. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Испании Маргаритой Роблес 12 апреля, которую транслировало издание El Mundo.

"Если меня будут слушать любители дайвинга, я приглашаю после победы посетить новый dive-spot в Черном море – подводный музей "Крейсер "Москва". Глубина позволяет, от 40 до 60 м, можно сделать скуба-дайвинг с обычным воздухом, не нужно каких-либо смесей или специальной подготовки. Я приглашаю, буду вашим гидом", – сказал он.

Резников напомнил, что флагманы российского флота топили всего дважды: в первый раз – во время российско-японской войны 100 лет назад под Цусимой, и второй – во время российско-украинской войны в Черном море.

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, Алексей Резников, крейсер, война России против Украины, дайверы
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