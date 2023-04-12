"Буду вашим гидом". Резников пригласил дайверов посетить подводный музей "Крейсер "Москва" после победы Украины

"Если меня будут слушать любители дайвинга, я приглашаю после победы посетить новый dive-spot в Черном море – подводный музей "Крейсер "Москва". Глубина позволяет, от 40 до 60 м, можно сделать скуба-дайвинг с обычным воздухом, не нужно каких-либо смесей или специальной подготовки. Я приглашаю, буду вашим гидом", – сказал он.

Резников напомнил, что флагманы российского флота топили всего дважды: в первый раз – во время российско-японской войны 100 лет назад под Цусимой, и второй – во время российско-украинской войны в Черном море.