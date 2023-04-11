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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, что оккупанты придумали для противодействия HIMARS

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Украина получила HIMARS летом 2022 года
Украина получила HIMARS летом 2022 года
Фото: EPA

После того как Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS и аналогичные системы, российские оккупанты отвели свои склады за пределы досягаемости этого оружия. Об этом в интервью Delfi, которое вышло 8 апреля, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы с мая стали получать от наших партнеров вещи, меняющие ход игры, такие как 155-мм артиллерийские системы, а с середины лета получили вторую поддержку, меняющую существенно все, – HIMARS и другие ракетные системы залпового огня. Это были не только американские, но и немецкие, французские системы, они позволили нам попадать в цели, находящиеся на расстоянии 80 км", – сказал министр.

Он отметил, что это дало нам возможность начать уничтожать российские оружейные и топливные склады и командные пункты.

"Это и был путь к успеху в направлении Харькова и Херсона. Они вынесли из этого урок и стали оттягивать всю эту свою инфраструктуру за 120 км. Да, это затруднило их логистику, но мы больше не могли поражать эти цели с помощью HIMARS и других систем. Возникла необходимость в поиске иных решений, способных удлинить наши руки. Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы у нас была возможность поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта – достать и более 300 км", – сказал Резников.

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Алексей Резников, РСЗО, война России против Украины, HIMARS
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