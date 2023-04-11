Резников рассказал, что оккупанты придумали для противодействия HIMARS

"Мы с мая стали получать от наших партнеров вещи, меняющие ход игры, такие как 155-мм артиллерийские системы, а с середины лета получили вторую поддержку, меняющую существенно все, – HIMARS и другие ракетные системы залпового огня. Это были не только американские, но и немецкие, французские системы, они позволили нам попадать в цели, находящиеся на расстоянии 80 км", – сказал министр.

Он отметил, что это дало нам возможность начать уничтожать российские оружейные и топливные склады и командные пункты.

"Это и был путь к успеху в направлении Харькова и Херсона. Они вынесли из этого урок и стали оттягивать всю эту свою инфраструктуру за 120 км. Да, это затруднило их логистику, но мы больше не могли поражать эти цели с помощью HIMARS и других систем. Возникла необходимость в поиске иных решений, способных удлинить наши руки. Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы у нас была возможность поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта – достать и более 300 км", – сказал Резников.