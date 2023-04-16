Потери украинской армии критически меньше, чем у российской – Резников

По данным Генштаба ВСУ, безвозвратные потери оккупантов превысили показатель в 182 тыс. человек Фото: ЕРА

Он отметил, что есть жертвы, и подчеркнул, что у украинской армии "они критически меньше российских".

Министр не стал называть конкретное число погибших, но объяснил, что эта цифра меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (по состоянию на 13 марта число жертв произошедшего 6 февраля землетрясения в Турции достигло почти 48,5 тыс. человек).

Резников подчеркнул, что РФ использует своих военнослужащих "как пушечное мясо" в "тактике мясорубки", а для Украины главное – сохранить жизни своих солдат.

По данным главы Минобороны Украины, только в Бахмуте Донецкой области враг ежедневно теряет по 500 человек убитыми и ранеными.

На вопрос, есть ли в Украине войска НАТО, Резников ответил, что они не нужны, поскольку в Украине "достаточно человеческого капитала" и Вооруженным силам Украины "просто нужно оружие и обучение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)