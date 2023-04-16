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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские воины за сутки ликвидировали более 500 оккупантов, четыре танка и самолет – Генштаб ВСУ

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Российская оккупационная армия теряет технику в боях на Донбассе
Российская оккупационная армия теряет технику в боях на Донбассе
Фото: Командувач Тарнавський / Telegram

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 182 070 российских оккупантов. Об этом 15 апреля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 520 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3657 (+4);
  • боевые бронированные машины – 7083 (+10);
  • артиллерийские системы – 2795 (+10);
  • РСЗО – 538 (+3);
  • средства ПВО – 284 (+1);
  • самолеты – 308 (+1);
  • вертолеты – 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339;
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5658 (+12);
  • специальная техника – 326 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02jtWAuLJxnZExwT782qZHpiUXavYDUsEronQL3Zphs4hTEbQbX2GBQxvE8n8D3JQvl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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